Casado echa leña al fuego y promete celebrar la conquista de México si es presidente

"No nos arrepentiremos de una historia magnífica que todo el mundo puede admirar y me comprometo a celebrar el próximo año desde el gobierno de España el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés en México", con "el orgullo que el papel de España al otro lado del Atlántico fue imprescindible y nos tenemos que enorgullecer cinco siglos después", ha dicho.Según Casado, en la medida en que "México no existía hace cinco siglos" Obrador no puede representarlo "desde un país que no existía entonces".