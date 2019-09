Casado se desmarca de la Púnica y exige que no le hagan responsable de lo que pasó hace décadas

En un desayuno informativo recogido por Europa Press, Casado ha insistido en que no va a admitir “carnés de identidad”. Es más, el propio Moreno ha exigido que no carguen al líder del PP “historias del pasado”. “Muchas personas ya no representan al PP y están fuera de la escena pública desde hace años”, ha sentenciado el presidente andaluz.