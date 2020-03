Casado critica que Sánchez "no está a la altura" y propone izar banderas a media asta durante estado de alarma

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado su voto a favor a la prorroga del estado de alarma que se vota este miércoles en el Congreso. El popular sigue defendiendo que “leal” al Gobierno, pero las críticas y los reproches han sido constantes durante su intervención: "Hoy me deja más preocupado. Nuestro país no está para más mítines, ni para manuales de resistencia ni de autoayuda". El conservador ha señalado que España "está de luto" y que el Gobierno "no está respondiendo a la altura de los esfuerzos de los españoles".