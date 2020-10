Casado asegura que Cs no apoyaría una moción de censura contra Ayuso: "Tengo el compromiso de Arrimadas"

Pablo Casado no cree que la presidencia de Ayuso en la Comunidad de Madrid corra peligro. El presidente del PP asegura que está convencido de que Ciudadanos no apoyaría una moción de censura contra la presidenta porque cuenta "con un compromiso firme" por parte de Inés Arrimadas para que los naranjas no se pongan del lado de la izquierda. Tampoco está sobre la mesa, dijo, un adelanto electoral.