La Casa Blanca dice ahora que la reunión de Trump y Putin en Hungría "ya no es necesaria"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este martes una reunión "en el futuro inmediato" con su homólogo ruso Vladímir Putin, informó el martes un funcionario estadounidense después de que ambos líderes anunciaran la semana pasada un próximo encuentro en Budapest. "No hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato", dijo la fuente gubernamental bajo condición de anonimato.