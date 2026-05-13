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La Casa Blanca convoca un festival de oración cristiana de nueve horas

La Casa Blanca convoca un festival de oración cristiana de nueve horas

La Casa Blanca ha convocado para el próximo domingo un festival de oración de nueve horas en el centro de Washington.

| etiquetas: casa , blanca , festival , oración , cristiana nueve , horas
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10 comentarios
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luspagnolu #1 luspagnolu
La envío por si @Verdaderofalso quiere acercarse.
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#5 Grahml *
#1 Él siempre. xD

Me pregunto qué le contarán sobre Trump y los iluminados estos los amigos del grupo de WhatsApp que frecuenta xD

#7 Son unos estafadores. Incluso los tarados de MAGA se están posicionando contra esta locura extrema.
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themarquesito #7 themarquesito *
Lo de Paula White y su banda de tarados es para hacérselo mirar.

#5 Es que lo de Paula debe dejar desconcertados a muchos MAGA que son de ramas menos desquiciadas del protestantismo yanqui
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#10 Grahml
#7 Entendemos que la telepredicadora White-Cain (por cierto, curioso el segundo apellido), no vaya muy por el lado religioso del protestantismo.

En estos temas ya me pierdo.
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Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#5 #1 básicamente el resumen:

es decir que Trump es el mejor presidente de eeuu y que todo lo hace basándose un plan que nadie conoce porque es un enviado divino para hacer a eeuu grande otra vez
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Dene #4 Dene
Joder como estan las teocracias terroristas!
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Arzak_ #6 Arzak_
Que rule ese diezmo wapo, que la pastora necesita otro bentley pero en condiciones dignas de dios. 8-D
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#2 Mengüi
Fiestón!
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Amperobonus #3 Amperobonus
Turra Festival

Ven a dar el coñazo junto a un grupo de mongolacos intensos. Desata tu estupidez en un entorno controlado y pásatelo en grande con otros retromonguers que comparten tu discapacidad cognitiva!

¡Te esperamos!
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MyNameIsEarl #8 MyNameIsEarl
Que vayan a ferraz!!!! Aquí les llevamos años de ventaja!!!
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menéame