La Casa Blanca asegura que el Gobierno español ha acordado "cooperar" con el Ejército estadounidense

La Casa Blanca ha asegurado este miércoles que el Gobierno español ha acordado cooperar con el Ejército estadounidense después de que el presidente, Pedro Sánchez, se reafirmase en su posición de no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación contra Irán, alegando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo" simplemente por el "miedo a represalias".

Supercinexin
También dijeron el otro día que los "nuevos líderes" iraníes ya estaban como locos por negociar tras asesinar a Jamenei. Los genocidas dicen muchas cosas, básicamente todo propaganda de guerra.

La prensa debería dejar de colaborar con ellos recacareando todo lo que dicen sin rechistar ni cuestionar nada.
2
frankiegth
#0 LO ACABAN DE CONFIRMAR EN RTVE 24H. EL COBIERNO DE ESPAÑA LO NIEGA.
2
oceanon3d
TACO ... LO ESPERADO.

El Perro le tiene bien tomada la medida al hdp pedofilio . A ver si mas se animan con esos No, Mr Trump.
3
Meneanauta
TACO {0x1f414}
0
YeahYa
¿Fake news o rápida bajada de pantalones?

¿O Sánchez diciendo tal aquí y pascual allá?
0
Macnulti_reencarnado
#1 lo segundo.
0
Meneanauta
#1 Huelo a bulo de la Leavitt. De todos modos si a USA le da la gana usar las bases no va a haber nada ni nadie que materialmente se lo impida.
0
oceanon3d
#5 Combustible desde luego no tendrán ya que se lo suministramos nosotros ...y sin eso no tienen nada.
0
#4 okeil
Si es para el repliegue, perfectamente factible ...
0
#8 ManTK
Será a lo bajini
0
hakcer_dislexico
TACO Strikes Again
0

