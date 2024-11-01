edición general
6 meneos
27 clics
La Casa Blanca ahora usa Wii Sports para publicitar su campaña militar contra Irán

La Casa Blanca ahora usa Wii Sports para publicitar su campaña militar contra Irán  

Tras un video anterior del Departamento de Seguridad Nacional que incluía imágenes y la canción del anime Pokémon: The Series, y otra publicación de la Casa Blanca usando un generador de logos inspirado en Pokémon Pokopia, al cual Pokémon ya respondió, ahora se ha compartido un tercer mensaje basado en Wii Sports y Wii Sports Resort. En esta ocasión, el contenido promociona la operación militar estadounidense “Operation Epic Fury” contra la infraestructura militar de Irán.

| etiquetas: casa blanca , trump , eeuu , guerra , irán , nintendo
5 1 0 K 56 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 56 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
Qué gracioso sería todo si no hubiese gente que se está muriendo.
0 K 20
#4 wendigo
Nintendo se va a hinchar a demandar

Saludos
1 K 18
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Que usen cosas del Pokemon Pokopia me parece muy acertado.

A fin de cuentas, es la historia de un mundo postapocalíptico donde ya no hay humanos.
Creo que es perfecto para los "planes" del presidente Trump.
0 K 15
neiviMuubs #2 neiviMuubs *
Hoy pusieron un trozo en las noticias de la tele y era vomitivo. Trump hablando de lo que él y su amo bibi habian liado en Iran, con el tema de bombas y riéndose de sus propios chascarrillos y sus cortesanos lameculos riéndoselos.

Para cualquier gobierno de EEUU y gran parte de su población, todo esto no es mucho más diferente que la ficción, saben que a ellos jamás les va a afectar físicamente nada de toda esta mierda que crean.
0 K 7

menéame