La Casa Blanca ahora usa Wii Sports para publicitar su campaña militar contra Irán  

Tras un video anterior del Departamento de Seguridad Nacional que incluía imágenes y la canción del anime Pokémon: The Series, y otra publicación de la Casa Blanca usando un generador de logos inspirado en Pokémon Pokopia, al cual Pokémon ya respondió, ahora se ha compartido un tercer mensaje basado en Wii Sports y Wii Sports Resort. En esta ocasión, el contenido promociona la operación militar estadounidense “Operation Epic Fury” contra la infraestructura militar de Irán.