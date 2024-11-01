La Casa Blanca ahora usa Wii Sports para publicitar su campaña militar contra Irán  

Tras un video anterior del Departamento de Seguridad Nacional que incluía imágenes y la canción del anime Pokémon: The Series, y otra publicación de la Casa Blanca usando un generador de logos inspirado en Pokémon Pokopia, al cual Pokémon ya respondió, ahora se ha compartido un tercer mensaje basado en Wii Sports y Wii Sports Resort. En esta ocasión, el contenido promociona la operación militar estadounidense “Operation Epic Fury” contra la infraestructura militar de Irán.
| etiquetas: casa blanca , trump , eeuu , guerra , irán , nintendo
A fin de cuentas, es la historia de un mundo postapocalíptico donde ya no hay humanos.
Creo que es perfecto para los "planes" del presidente Trump.
Para cualquier gobierno de EEUU y gran parte de su población, todo esto no es mucho más diferente que la ficción, saben que a ellos jamás les va a afectar físicamente nada de toda esta mierda que crean.