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La Casa Blanca acusa a Alandete de difundir “fake news” sobre Trump

La Casa Blanca acusa a Alandete de difundir “fake news” sobre Trump  

Dos cargos de la administración americana han acusado directamente al periodista de "fake news" después de que publicase un tuit desde su cuenta de Twitter en el que contó de una reacción de Donald Trump al ver a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Todo comenzó cuando el corresponsal publicó: "me dicen que, [...] cuando Trump ve en televisión visitas [...] a Caracas [...] y aparece Delcy (Rodríguez) en TV, pregunta quién es. No la identifica ni la reconoce físicamente".

| etiquetas: alandete , casa blanca , bulos , trump , delcy rodríguez , steven cheung
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3 comentarios
4 1 0 K 69 actualidad
josde #2 josde
Es que Trump lo que tiene es un trastorno límite de la personalidad:
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gringogo #3 gringogo
...de repente, aparecía Delcy (Rodríguez) en la pantalla y (Trump) decía 'esa mujer, ¿quién es?'. Y le decían 'es Delcy Rodríguez, de la que dices que es maravillosa'. No la tiene localizada. No sabe quién es", explicó el periodista español. Qué puto circo. Tanto la Casa blanca como el ABC y el resto de "medios" para los que trabaja Alandete. Qué campaña internacional le están haciendo a Pedro Sánchez en su intento de rascar críticas contra él. Ridículo. Y ya en lo que se refiere a Venezuela, vergonzoso completamente.
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Bombástico #1 Bombástico
Todo son fake News menos la versión oficial del gobierno de Trump.
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menéame