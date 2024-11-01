La Casa Blanca acusa a Alandete de difundir “fake news” sobre Trump  

Dos cargos de la administración americana han acusado directamente al periodista de "fake news" después de que publicase un tuit desde su cuenta de Twitter en el que contó de una reacción de Donald Trump al ver a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Todo comenzó cuando el corresponsal publicó: "me dicen que, [...] cuando Trump ve en televisión visitas [...] a Caracas [...] y aparece Delcy (Rodríguez) en TV, pregunta quién es. No la identifica ni la reconoce físicamente".