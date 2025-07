Las cartas de los hijos de Juana Rivas, Daniel y Gabriel, a las autoridades  

Soy Daniel Arcuri Rivas, quieren obligarme a volver a Italia con mi padre y yo no quiero volver, llevo toda mi vida asustado por culpa de mi padre que siempre me ha maltratado, un día me tiró por las escaleras y me hizo mucho daño en las costillas y las tengo deformadas, mi padre me llevó al médico y en el coche me dijo que le dijera al médico que me lo hice en el parque o que si no iba a acabar muy mal, otro día me estaba duchando y cayó agua al suelo, entonces me cogió y me tiró al suelo mientras yo lloraba desnudo, me decía jilipollas...