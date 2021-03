Cartagena se niega a recibir a otro barco con 1.800 terneros que deambula por el Mediterráneo

La historia se vuelve a repetir. Si hace unos días se sacrificó en Cartagena a 873 terneros que no quería ningún país en medio de un lío burocrático y la sospecha de que pudieran estar enfermos con lengua azul [algo que no se ha confirmado], ahora se dirige hacia allí otro buque, el Elbeik, que partió de Tarragona el pasado 18 de diciembre con destino a Turquía y con casi 1.800 terneros a bordo. El problema es el mismo, Turquía se negó a recibir el cargamento aduciendo la misma razón, no tener la seguridad de que estén libres de la enfermedad