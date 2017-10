Carta a todos los niños que no ganaron un concurso de poesía: "Estoy orgullosa de vosotros"

Tengo el placer de poder decir que he tenido en mis manos una de las maravillosas cartas que la alcaldesa de Madrid ha tenido el detalle de hacer llegar a todos aquellos niños que participaron en un concurso de poesía de la ciudad. Lo que más me ha emocionado no es la iniciativa en sí, sino que la madre de uno de estos participantes nos contaba cómo había influido positivamente en su hijo que se reconociese la capacidad de participar, más allá de ganar o no.