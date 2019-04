Carta a los señores Casado y Rivera

Señores: a estas horas de la madrugada todavía no han anunciado su dimisión irrevocable. ¿Y por qué deberían hacerlo?, me preguntan. Se me ocurren, al menos, tres razones: por haber enlodado la política hasta límites inverosímiles, por haber blanqueado a la extrema derecha y otorgado a Vox credenciales de partido constitucional y por colocar al histórico PP al borde de la irrelevancia