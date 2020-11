Carta al pueblo americano

Dios está perdiendo las elecciones en Estados Unidos. El diablo debe estar regocijándose en su infernal tugurio anticipándose a celebrar con sus esbirros una segura victoria electoral que no nos extrañaría nada que fuera fraudulenta, pues los agentes del mal que siguen sus designios en la tierra no tienen escrúpulos a la hora de hacer cuantas trampas sean necesarias para conseguir su objetivo, que no es otro que el de desbaratar todo intento por parte de los políticos temerosos de Dios de guiar a sus respectivos pueblos por el camino