La carta del profesor uruguayo que conmueve al mundo de la educación

16 meneos 323 clics

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

usuarios: 13 anónimos: 3 negativos: 4 compartir:

cultura karma: 87

No dictaré clases allí el semestre que viene y no sé si volveré algún día a dictar clases en una licenciatura en periodismo. Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla.