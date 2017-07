Carta al presidente de la Conferencia Episcopal sobre las hostias sin gluten

Señor presidente de la Conferencia Episcopal. Le escribo para saber de su propia boca o de su propio puño (me vale también de su propio teclado) si es cierto que la Iglesia no da por válidas las hostias sin gluten. Al leer la noticia, me asaltó la incredulidad, pero vi que el medio y la fuente citada son de todo crédito. Sin embargo, inmediatamente recordé otros mitos que nos han contado los curas, y me barrunté que tal vez sea éste uno más [...]