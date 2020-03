Carta de un pequeño empresario a Pedro Sánchez: "Dejad que nos quedemos en casa"

"¿Hasta cuándo va a esperar el Gobierno Español? ¿Cuántas vidas humanas se tienen que perder al día para que se decida parar toda actividad económica no imprescindible?". Pertenezco a esa parte de la población, cuyo trabajo no se ve afectado por las medidas de confinamiento del Gobierno Español, y que no puede hacer teletrabajo.