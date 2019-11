Carta de una murciana, lesbiana, casada y madre a los votantes de Vox

No, yo no quiero decir que “tengo amigos de Vox”. Sé que a ustedes, votantes de Vox se les llena la boca diciendo que tienen amigos homosexuales…pero ¿por qué lo hacen? Yo no quiero ni una sola de las siglas de su partido en mi boca. Y seguro que con su corta capacidad de comprensión, empatía y entendimiento todavía tendrán la desfachatez de preguntarse por qué… Pues se lo explico rápido: porque ATENTAN de manera directa contra la estabilidad y el bienestar de mi FAMILIA.