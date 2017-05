El detonante de mi explosión ha sido el enésimo grupito de Whatssapp para invitar a los 200 niños de la clase a un cumple. Tras la terrorífica visión de una lista interminable de números, he escrito a la velocidad de la luz “MiHijoNoEstáEseFindeAdiósGracias” y me he salido del grupo sin dar tiempo a lamentos por tal catástrofe.