Carta de Lagarder al ministro del Interior

El pasado 20N fui víctima de una salvaje agresión por parte de un grupo de siete jóvenes de la ultraderecha que conmemoraban al dictador Franco y no le vi tan dolido y preocupado, tampoco ha pedido a la justicia que actuase con rapidez. Si de verdad rechaza usted todo tipo de agresión, ¿por qué no se ha pronunciado aún, por qué la policía no ha detenido hasta la fecha a los agresores identificados por mí mismo en sede policial? Sr. Ministro, con sus declaraciones de hoy se ha posicionado claramente y dejado claro que condena las agresiones que