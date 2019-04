Carta a Kurt Cobain, el hijo rabioso y depresivo de los Beatles

«Hi, how are you». Cómo estás, Kurt. Seguro que te lo preguntaron en demasiadas ocasiones, porque eras de temperamento atormentado, y que tú también te lo preguntaste para intentar entenderte y cuidarte. Cómo estás, Kurt. Sencillo o enorme gesto pero que ya no tiene sentido. Hace 25 años te quitaste la vida con una escopeta después de alcanzar el Olimpo del pop con Nirvana. Pero tú venías del underground, a donde te mandaste de vuelta tras volarte la cabeza.