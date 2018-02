Carta a Elon Musk, dueño de Tesla

Recelamos, sí, y no porque sea usted poco nerd. Al fin y al cabo, su educación, sus aficiones y hasta su camino hacia el triunfo han sido quintaesencialmente geek: venta de videojuegos con 12 años, creación de PayPal, aficiones de sabor tecnófilo... incluso las preocupaciones de sus empresas y proyectos no pueden ser más cercanas a nuestro corazón... Pero ahí está quizá el problema: que sus triunfos no recuerdan tanto a Tesla como a su archinémesis Tomás Alva Edison, un reputado genio aunque no de la ingeniería, sino de la gestión empresarial.