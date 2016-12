2 meneos 31 clics

Se me ha roto un vaso.- Ayer se me cayó un vaso de cristal y se rompió. Lo cuento aquí porque, como hay tanta gente que lo cuenta todo por Twitter y demás redes sociales, he pensado que también podría interesar a los lectores de este periódico. Hoy se me ha caído un vaso de cristal, y después he tenido que recogerlo.— Gonzalo Sánchez Marín. Gelves (Sevilla).