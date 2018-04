Carta de dimisión de Cristina Cifuentes  

Después de la bochornosa comparecencia de Cristina Cifuentes en la Asamblea, donde ha vuelto a demostrar que es incapaz de presentar por sí misma ni pruebas ni trabajo de máster ni, por supuesto, su dimisión, me he tomado la molestia de escribirle su carta de renuncia. Alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que hacérselo. No espero favores a cambio ni que me mezcle en sus manejos, me basta con que la firme, a ser posible usted misma. Considérelo su TFM, ex presidenta, su trabajo de fin de mandato. Dice así...