Carta al amigo catalán que me elimina en redes

Querido amigo catalán que me has eliminado de Facebook: ¿Te acuerdas de cuando compartíamos piso de estudiantes en Inglaterra? Aquella época, en la que creíamos que no había fronteras, llevábamos lo de ser los españoles de la clase con ese orgullo que nace cuando falta el jamón y todos los platos incluyen baked beans. Eso sí, tú eras el de Barcelona y yo el de Madrid. Nos hacíamos todos los chistes autonómicos antes de que se pusieran de moda en el cine, aunque ahora resulta que no tienen gracia.