La carta de Amelia Eearhart al NYTimes reclamando su nombre de soltera

La fascinación por la figura de Earhart continúa alimentando nuevas especulaciones y elevando cada detalle alrededor de la vida e ideales de la aviadora. Lo último es una carta que escribió en junio de 1932 a Arthur Hays Sulzberger, editor de The New York Times, con una particular petición. En la misiva, Earhart se queja de que continúen usando el apellido de su marido para referirse a ella."Creo que las aviadoras deberían tener los mismos privilegios que las escritoras o las actrices", le dijo al editor del periódico.