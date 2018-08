Carta abierta para ti, cuñado binario

Me llamo Pable y, además de otras muchas cosas, porque quiénes somos no se limita simplemente a esto, soy una persona trans no binaria.[..] Te estarás, querido cuñado, preguntando el porqué de que te escriba esta carta, si no me conoces de nada, e incluso estarás reprochando el tono con que la escribo en lugar de tratar de entender de dónde viene este tono y lo que habré pasado para que éste sea el tono que me sale. Pues te lo explico muy facilito..