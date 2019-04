Carta abierta a un político gallego (de izquierdas)

Sobre los incendios. "Te voy a dar un buen consejo, porque eres tan bobo que ni sabes leer una encuesta sociométrica. A ti, político de izquierdas, no te va a votar ningún palurdo de las aldeas que queman el monte para tener pastos; para rozar sin esfuerzo para alejar la naturaleza, que detestan; o para tener trabajo en las cuadrillas de inútiles que montan los Concellos con los lameculos del alcalde. No es tan difícil de entender. Non te van votar hagas lo que hagas, o mejor dicho, por mucho que dejes de hacer. Nunca. Jamás". [GLG]