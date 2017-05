Carta abierta a los humoristas de "La vida moderna"

Escuchaba "La vida moderna" con cierta frecuencia hasta no hace mucho, y me encantaba, me reía a veces a carcajadas con vuestras ocurrencias. Sin embargo, hubo una noche en que escuché a Ignatius llamar a Pablo Echenique, de Podemos, "patrón de los subnormales". Esa broma me indignó, me pareció una auténtica salvajada digna del humor que utilizan en las escuelas los "bullies" o niños acosadores...