Carta abierta a CCFFSSE 6/10/17

Carta abierta enviada a los CCFFSSE el 6/10/17 expresándo preocupación, solicitando prudencia y eficacia. Recordando peligros de deshumanizar, ningunear y sembrar odio. "No apelemos a las pasiones ni a odios atávicos, no abandonemos la racionalidad. No sucumbamos con humor a sembrar un odio en cuya siega un ser empático no puede más que llorar." Continúa, "La apología de la violencia ... sigue siendo un delito recogido en el código penal."