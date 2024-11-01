edición general
16 meneos
67 clics
Carta abierta a Ayuso del padre de una víctima de agresión sexual en un hospital de Madrid

Carta abierta a Ayuso del padre de una víctima de agresión sexual en un hospital de Madrid

Denuncia lo que considera una falta de sensibilidad institucional y una banalización del sufrimiento de las víctimas.

| etiquetas: ayuso , carta abierta
13 3 1 K 149 actualidad
4 comentarios
13 3 1 K 149 actualidad
#2 Almirantecaraculo
Otro necio que olvida que trata con seres inhumanos. Dejaron morir a los ancianos, les va a importar tu hija.
1 K 14
elgranpilaf #3 elgranpilaf
#2 Lo de necio sobra. En lo demás tienes razón
0 K 10
El_empecinado #4 El_empecinado *
Meada fuera de tiesto. Ahora Ayuso es responsable directa de que un celador agrediera sexualmente a una paciente. O tiene que manifestarse públicamente con todos y cada uno de los casos de agresiones sexuales denunciados.

Si ha hecho referencia a las mujeres de Irán es porque el partido que le exige declarar culpable a Julio Iglesias, incluso antes de que presentaran una denuncia penal en la Fiscalía, no ha hecho ninguna declaración sobre los ataques que reciben las mujeres en ese país, a…   » ver todo el comentario
0 K 6
elmakina #1 elmakina
Carta abierta escrita por ChatGPT
1 K -3

menéame