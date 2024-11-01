·
16
meneos
67
clics
Carta abierta a Ayuso del padre de una víctima de agresión sexual en un hospital de Madrid
Denuncia lo que considera una falta de sensibilidad institucional y una banalización del sufrimiento de las víctimas.
|
etiquetas
:
ayuso
,
carta abierta
13
3
1
K
149
actualidad
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Almirantecaraculo
Otro necio que olvida que trata con seres inhumanos. Dejaron morir a los ancianos, les va a importar tu hija.
1
K
14
#3
elgranpilaf
#2
Lo de necio sobra. En lo demás tienes razón
0
K
10
#4
El_empecinado
*
Meada fuera de tiesto. Ahora Ayuso es responsable directa de que un celador agrediera sexualmente a una paciente. O tiene que manifestarse públicamente con todos y cada uno de los casos de agresiones sexuales denunciados.
Si ha hecho referencia a las mujeres de Irán es porque el partido que le exige declarar culpable a Julio Iglesias, incluso antes de que presentaran una denuncia penal en la Fiscalía, no ha hecho ninguna declaración sobre los ataques que reciben las mujeres en ese país, a…
» ver todo el comentario
0
K
6
#1
elmakina
Carta abierta escrita por ChatGPT
1
K
-3
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
