Un carrusel de demoras, omisiones y fallos tumba el mito de la eficaz reacción china

¿Tiene China, el país de origen del coronavirus, algo de lo que presumir en la gestión de la crisis global desencadenada? Muy poco, a la luz de los hitos y fechas que componen la reacción de las autoridades chinas. Pese a la experiencia previa con el síndrome respiratorio agudo grave (SARS), en 2003, hubo significativas demoras en la primera reacción. El sistema creado a raíz de aquella epidemia de hace más de tres lustros no funcionó como estaba previsto, como ha desvelado una investigación de The New York Times.