El carril roto de Adamuz no se auscultó en los 58 días previos al accidente y los sindicatos critican el "despropósito" del tren 'Séneca' y el 'Doctor Avril'

Tras 45 muertos y el duelo surgen las preguntas. Y una de las más repetidas tras las explicaciones del ministro de Transportes es: ¿dónde están los trenes-doctores? Son las máquinas supuestamente equipadas con laboratorios de última generación, que deben supervisar las vías en busca de baches, desniveles e incipientes microrroturas para que no desemboquen en una fractura como la que partió el carril el pasado domingo, hizo descarrilar al Iryo y provocó el choque trágico del Alvia. Cuando eso sucedió, hacía 58 días que por la vía no pasaba ningú

plutanasio #2 plutanasio
Pero que los maquinistas hagan huelga es criminalizado por el equipo de opinión sincronizada a sueldo del gobierno y es que están tristes porque han perdido a dos compañeros según el tuitero Óscar Puente y no porque llevasen mucho tiempo avisando del mal estado en la infraestructura.
Sinfonico #1 Sinfonico
Y siguen los buitres buscando carroña, asco
DORO.C #3 DORO.C
#1 Para asco y mucho el que das tú intentando tapar todo esto.
#5 albx
El titular alternativo sería "Las vías se había inspeccionado sólo dos meses antes." Dicen lo mismo de forma distinta.
taSanás #4 taSanás
Bulo! Si pasan tooodas las noches revisando toooodas las vías!!!!
