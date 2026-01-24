El carril roto de Adamuz no se auscultó en los 58 días previos al accidente y los sindicatos critican el "despropósito" del tren 'Séneca' y el 'Doctor Avril'

Tras 45 muertos y el duelo surgen las preguntas. Y una de las más repetidas tras las explicaciones del ministro de Transportes es: ¿dónde están los trenes-doctores? Son las máquinas supuestamente equipadas con laboratorios de última generación, que deben supervisar las vías en busca de baches, desniveles e incipientes microrroturas para que no desemboquen en una fractura como la que partió el carril el pasado domingo, hizo descarrilar al Iryo y provocó el choque trágico del Alvia. Cuando eso sucedió, hacía 58 días que por la vía no pasaba ningú