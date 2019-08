Las carreteras de Madrid, vistas como un plano de metro

Me saqué el carnet de conducir muy tarde. Mucho. A los 30, cuando lo normal, supongo, es sacárselo a los 18. El caso es que en los últimos dos años me he movido por Madrid en coche recurrentemente, pero siempre con la impresión de no saber realmente dónde estaba. Yo sigo sumisamente las órdenes del GPS: ponte en el carril izquierdo, sal por la próxima, incorpórate, haz una rotonda. Pero si me preguntas, por mí podría estar lo mismo en la M-40 que en la ruta 66. Todas las carreteras me parecen iguales (y en mi opinión, la señalización no ayuda)