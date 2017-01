Carrero Blanco y su volatilidad humorística

Esta semana hemos vuelto a comprobar la doble vara de medir ideológica que existe socialmente en España en torno a los límites del humor. Por desgracia, se sigue ponderando la línea roja del mismo según el sujeto y no el hecho. Hablaré de mi experiencia personal que no es poca precisamente, por ejemplo, en mi lista de piropos diarios me desean tiros en la nuca, que mi familia se muera entera o que los tanques ametrallen mi ciudad. Leo a diario comentarios abusivos hacia colectivos débiles o personas que simplemente no tienen difusión y ...