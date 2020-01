Carolina Durante, Alejandro Sanz o Pearl Jam: cuando el machismo se combate desde el escenario

"¡Tú, fuera! Vas a pegar a una chavala, no me jodas, macho". Así de asertivo se mostraba el pasado fin de semana Diego Ibáñez, líder de la banda madrileña Carolina Durante en pleno concierto en la sala Moon de València. El cantante quiso de esta forma poner en conocimiento de los servicios de seguridad la actitud agresiva de un espectador de mediana edad para con una joven. Una decisión –la de expulsar al susodicho– que se ha convertido en viral y que no es la primera vez que se produce.