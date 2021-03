El "Carnaval Sauvage" desfila por el barrio de los Marolles de Bruselas[nl]

Varios cientos de personas partieron el sábado en Bruselas en una "procesión de carnaval" que no fue anunciada y en realidad estaba prohibida. Este año el permiso del evento no fue solicitado y por lo tanto no fue concedido. La policía estaba en el lugar, pero no intervino. En varias ocasiones pidieron a los presentes que mantuvieran el distanciamiento y, especialmente, que usaran máscarillas, algo que muchos simplemente ignoraron. Según la policía, no hubo incidentes.