Carmena sobre Lavapiés: "¿Dimisión por qué? Nadie ha tenido una actitud que genere algún tipo de reproche"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado que no habrá ceses en el Gobierno municipal tras la muerte del senegalés Mmame Mbaye el pasado jueves porque ningún concejal ha mantenido actitud alguna que genere un "reproche". "¿Dimisión por qué? No. ¿Por qué va a haberla? Me sorprende. Nadie ha tenido una actitud que genere algún tipo de reproche".