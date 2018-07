Carmen Machi: "Con Zeus te puedes cagar en su puta madre, pero con la palabra dios está prohibido"

La acrtriz Carmen Machi interpreta en el teatro a Helena de Troya en "Juicio a una zorra". Sobre la vida cultural en España actual opina que "con la palabra Zeus te puedes cagar en su puta madre, con la palabra dios está prohibido. Mira la situación en la que está envuelto Willy Toledo por haberlo dicho, que manda narices. Yo de hecho en una función en el teatro de la Abadía decía 'me cago en Dios' y se me prohibió. Fue la primera vez en mi vida que me pasó. Aquí nos cagamos en Zeus, pero aprovechamos y hacemos el pack."