Carmen Lomana justifica su escapada a Marbella: "Al morir mi empleada de Covid..."

Según ha explicado la socialité, se vio obligada a ir a su casa de la playa porque "se estaba inundando de agua debido a unas filtraciones en el tejado. He estado sin venir muchos meses y las lluvias que entraban por la tejas estaban dañando el interior. Fue un viaje de urgencia. Al morir mi empleada de Covid, que era la que tenía las llaves de casa pues no había nadie que pudiera venir y solucionarlo. Eso es todo y mira la que me han montado. Inventándose que he roto el confinamiento".