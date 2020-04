Carlos Sainz: “En el Dakar hubo coronavirus, no lo pillé de milagro”

Carlos Sainz está convencido de que hubo un brote de coronavirus en el Rally Dakar que afectó a algunos mecánicos y pilotos. Uno de los afectados pudo ser Jesús Calleja, que ya dijo a “El Confidencial” hace unos días que lo sospechaba, aunque no tenía ninguna evidencia. "Parece ser que en el Dakar hubo algunos mecánicos o alguien que lo que parecía una enfermedad que no sabían muy bien qué era”, dice Sainz. “Tengo un amigo que lo tuvieron que ingresar con neumonía y se tuvo que quedar una semana más ingresado. No cabe la menor duda de que era c