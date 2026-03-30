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Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana

El expresident solicita acceso a toda la causa y a las diligencias practicadas tras el rechazo del TSJCV a investigarle, buscando defenderse de lo que considera una obsesión de la jueza

| etiquetas: mazon , pp , dana , victima , justicia , tsjcv
5 1 10 K -52 politica
9 comentarios
5 1 10 K -52 politica
#1 Mesopotámico
MAZON HIJODEPUTA
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josde #9 josde
Que pasa te quieres tu mismo duplicar los envios con el mismo contenido y a la vez: www.meneame.net/story/mazon-cambia-estrategia-quiere-personarse-causa-
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Kantinero #2 Kantinero
Hijoputa, obsesión, acoso, es lo del pelucas con Bego,
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#4 Beltza01
¿Como imputado?
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mariKarmo #6 mariKarmo *
Los ratas del PP son las personas más inhumanas que me he cruzado en mucho tiempo.

Bueno, en realidad la derecha en general. Son una panda de """"""""""""""""""""""católicos""""""""""""""""""""""" hijos de puta.
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#5 Hynkel
Obsesión de la jueza... Mientras no sea parte, no tiene derecho a acceder al sumario.

Que no se preocupe que cuando sea parte, por ley ya tendrá derecho a la defensa, y acceder a todo el material.
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Rixx #7 Rixx
Rata de cloaca
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josde #8 josde
#7 Nada nuevo es el Pp llevan así siéndolo décadas, desde que se llamaban AP.
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