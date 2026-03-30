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Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana
El expresident solicita acceso a toda la causa y a las diligencias practicadas tras el rechazo del TSJCV a investigarle, buscando defenderse de lo que considera una obsesión de la jueza
|
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mazon
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relacionadas
#1
Mesopotámico
MAZON HIJODEPUTA
8
K
90
#9
josde
Que pasa te quieres tu mismo duplicar los envios con el mismo contenido y a la vez:
www.meneame.net/story/mazon-cambia-estrategia-quiere-personarse-causa-
1
K
36
#2
Kantinero
Hijoputa, obsesión, acoso, es lo del pelucas con Bego,
1
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#3
LoboAsustado
#noeselmundotoday
1
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#4
Beltza01
¿Como imputado?
1
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18
#6
mariKarmo
*
Los ratas del PP son las personas más inhumanas que me he cruzado en mucho tiempo.
Bueno, en realidad la derecha en general. Son una panda de """"""""""""""""""""""católicos""""""""""""""""""""""" hijos de puta.
0
K
11
#5
Hynkel
Obsesión de la jueza... Mientras no sea parte, no tiene derecho a acceder al sumario.
Que no se preocupe que cuando sea parte, por ley ya tendrá derecho a la defensa, y acceder a todo el material.
0
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7
#7
Rixx
Rata de cloaca
0
K
7
#8
josde
#7
Nada nuevo es el Pp llevan así siéndolo décadas, desde que se llamaban AP.
0
K
20
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9
comentarios)
menéame
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/
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Bueno, en realidad la derecha en general. Son una panda de """"""""""""""""""""""católicos""""""""""""""""""""""" hijos de puta.
Que no se preocupe que cuando sea parte, por ley ya tendrá derecho a la defensa, y acceder a todo el material.