Carlos Herrera deja de invertir en el sector de la investigación tecnológica

Carlos Herrera ha dejado el sector de la investigación tecnológica, dónde estaba invirtiendo. Ha abandonado su participación en la Agrupación de Interés Económico I Mas D Omm AIE, tras registrarse la transmisión total de sus cuotas. Según ha podido saber Confidencial Digital, la salida, formalizada el pasado día 13 de noviembre, pone fin a su vínculo con una estructura dedicada al desarrollo de proyectos y provoca la recomposición accionarial de la entidad.

| etiquetas: periodismo , empresas , carlos herrera
devilinside
Con lo bien que van las inversiones en tecnología en Somalia, no lo entiendo
YSiguesLeyendo
recordemos: no tiene pasta para pagarle a Hacienda pero sí para invertir en chiringuitos varios, ¡sinvergüenza!
javibaz
Que difícil tiene que ser hacer negocios desde Somalia.
YSiguesLeyendo
Seis meses antes de abandonar su participación en proyectos tecnológicos, Carlos Herrera formalizó su integración como socio de Korean Power AIE, una entidad constituida en diciembre de 2023 y orientada a la producción de espectáculos musicales, con especial foco en el K-Pop. le pega más hacerse socio de productoras de festivales de imitadoras de folclóricas... pero el asco lo va a dar igual también con el K-Pop
CharlesBrowson
ya me ha jodido el finde
mariKarmo
Pues vaya, esta noche ya no duermo.
#6 Hoypuedeserungrandia
Este personaje carece de vergüenza y además es capaz de exigir a los demás lo que el no cumple. Gañan de manual muy y mucho patriota de pacotilla.
