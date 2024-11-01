Carlos Herrera deja de invertir en el sector de la investigación tecnológica

Carlos Herrera ha dejado el sector de la investigación tecnológica, dónde estaba invirtiendo. Ha abandonado su participación en la Agrupación de Interés Económico I Mas D Omm AIE, tras registrarse la transmisión total de sus cuotas. Según ha podido saber Confidencial Digital, la salida, formalizada el pasado día 13 de noviembre, pone fin a su vínculo con una estructura dedicada al desarrollo de proyectos y provoca la recomposición accionarial de la entidad.