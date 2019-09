Carlos Granés: «El referéndum independentista catalán fue una obra de teatro brutal»

La belleza todavía no ha salvado al mundo ni la vida se ha convertido en una obra de arte, como querían algunos vanguardistas. Tampoco ha triunfado la revolución del 68 ni los sueños sin fronteras que cantaron los hippies. De aquello apenas nos quedan las camisetas, un par de buenas películas y la intuición de que el hedonismo sigue siendo la verdadera utopía, esa que nos da motivos para caminar, como decía Pirri. No. Cultura y política no son la misma cosa, aunque a veces se dan la mano y laten al mismo ritmo, como dos enemigos con derecho...