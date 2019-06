Carlos Bromley: “El machismo no es una enfermedad mental: es una enfermedad social”

Este tipo de crímenes, cada vez más crueles, no son la expresión independiente de un hombre que mata a una mujer. Son la expresión de un inconsciente colectivo en nuestra sociedad. Hombres que representan el temor de que el machismo está en peligro de derrumbarse. El machismo no es una enfermedad mental: es una enfermedad social. Los hombres que asesinan a mujeres no lo hacen porque tienen algún padecimiento psiquiátrico o trastorno mental: lo hacen por puro machismo.