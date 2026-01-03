edición general
1 meneos
4 clics

Carlos Baute, sobre la detención de Maduro: "Se nos hizo realidad el regalo de Navidad"  

En la madrugada de este sábado se han reportado varias explosiones y aviones sobre la capital de Venezuela, Caracas. Horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump ha asegurado que tanto Nicolás Maduro como su mujer han sido detenidos y trasladado fuera del país. El cantante Carlos Baute, nacido en Venezuela y de padre canario y madre gallega, ha salido al paso en sus redes sociales a las noticias de la captura de Nicolás Maduro por el ejército de Estados Unidos.

| etiquetas: carlos , baute , maduro
1 0 2 K -8 actualidad
4 comentarios
1 0 2 K -8 actualidad
Delay #4 Delay
Yo leo Carlos Baute y pienso en este video: youtu.be/MvkTETMqgKQ?si=rNRNJCA7OiN-4Q1s
0 K 20
Alaba #1 Alaba
Regalazo que va a durar todo 2026 cantando todas sus narco-conexiones con la izquierda internacional. Villancicos para mis oídos. xD
1 K 13
camvalf #3 camvalf
#1 vamos a seguir con los bulos para no variar.

Te recuerdo que el único con pruebas de relaciones con narcos es Fakejoo con vacaciones en yate y declaraciones del narco en cuestión de que no recordaba si le había dado diinero al partidito.
2 K 42

menéame