Carlos Baute, sobre la detención de Maduro: "Se nos hizo realidad el regalo de Navidad"  

En la madrugada de este sábado se han reportado varias explosiones y aviones sobre la capital de Venezuela, Caracas. Horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump ha asegurado que tanto Nicolás Maduro como su mujer han sido detenidos y trasladado fuera del país. El cantante Carlos Baute, nacido en Venezuela y de padre canario y madre gallega, ha salido al paso en sus redes sociales a las noticias de la captura de Nicolás Maduro por el ejército de Estados Unidos.