Carla Antonelli: “He pasado de maricón a señoría”

La diputada madrileña y activista transexual dice sentir pena por Rocío Monasterio y confiesa estar en el momento más feliz de su vida. "No me tiré de un quinto piso porque me daba vértigo. No sé si es valentía o cobardía, pero cuánto me alegro de no haberlo hecho". Carla Antonelli se convirtió hace cuatro años en la primera parlamentaria transexual de España.