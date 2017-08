Caritas: 54% de los niños en Venezuela tienen deficiencias nutricionales

“Entre los niños de menos de 5 años, la desnutrición aguda moderada es del 8% y la desnutrición aguda severa es del 3%. No hay fórmula infantil para madres que no pueden amamantar”. El sistema de salud del país está al borde del colapso, sostiene Caritas. La crisis ha llevado a una grave escasez de medicamentos y a un incremento de las enfermedades crónicas, así como de la malaria y la difteria debido a que no hay vacunas en el país. La desnutrición infantil en partes de Venezuela ya ha alcanzado niveles de crisis.