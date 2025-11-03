Un cargo socialista, en su alegato ante el juez: "Pilar Alegría me ofreció 60.000 euros para retirar una denuncia contra Bolaños"

José Luis Ansón, ex presidente de la comarca de Cariñena, empleó su última palabra en el juicio en el que se le acusa de prevaricación para denunciar en sede judicial haber recibido presiones por parte de Pilar Alegría, cuando esta era delegada del Gobierno en Aragón, para que retirase la denuncia que interpuso contra Félix Bolaños tras su expulsión del PSOE.
El expresidente de la comarca del Campo de Cariñena, José Luis Ansón, se ha sentado este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza. La Fiscalía le acusa como presunto autor de un delito de prevaricación en el año 2021 por suspender provisionalmente de funciones al por entonces secretario comarcal y funcionario de carrera, Ismael A.L., sin tener potestad para ello
