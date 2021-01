Cárcel y 15.000 euros por una sátira contra los medios

Los medios no van a dar cobertura a esta condena porque supondría destapar su error. Y como les han echado encima a la víctima de La Manada como cortina de humo tienen a todo el mundo en contra. Muchas personas se regocijan con esta condena, y aunque dicen ser revolucionarias y querer acabar con el sistema patriarcal, en realidad solo están siendo engañadas por los poderes mediático y judicial disfrazados de feminismo, que no paran de mentir sobre el caso. (No van de farol: ved las pruebas en el artículo).